للجوء إليها في حالات الطوارئ .. اكتمال تجهيز منطقة إخلاء في الجبيل الصناعية بمساحة 27 ألف م2

أكملت الهيئة الملكية بالجبيل تجهيز منطقة للإخلاء والإيواء في حالات الطوارئ، وفق أحدث المعايير والمواصفات، على مساحة 27 ألف متر مربع. وأوضحت الهيئة أن منطقة الإخلاء تقع غرب مدينة الجبيل الصناعية، وتضم 11 مبنى بمساحة 5 آلاف متر مربع، وخيام إغاثة بمساحة 22 ألف متر مربع.

وقالت مصادر وفقاً لصحيفة “اليوم” إنه سيتم إنشاء مواقع خاصة لإقلاع وهبوط طائرات “الهيلكوبتر”، إلى جانب مراكز عمليات تضم مختلف القطاعات. من جهته، أبان منسق لجنة الجبيل للطوارئ ناصر السبعي أن إنشاء منطقة الإخلاء توصل رسائل طمأنة لسكان الجبيل الصناعية بوجود خطة طوارئ شاملة جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ والكوارث. يذكر أن “الجبيل الصناعية” تضم العديد من المجمعات الصناعية والتي تنتج غازات ومواد سريعة الاشتعال، إلى جانب خطوط الأنابيب التي تمد المصانع بالغاز.