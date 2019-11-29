شاهد: ذكرى البيعة الخامسة .. بخطى واثقة وثابته يستشرف خادم الحرمين الشريفين مرحلة جديدة من الإنجازات...

يصادف يوم غدٍ السبت 3 ربيع الثاني مرور 5 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية. ويحتفي شعب المملكة والمقيمون، بهذه المناسبة وبالكثير من الإنجازات والمتغيرات التي حدثت بالمملكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وغيرها من مجالات الحياة.

وتتواصل مسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز بكل قوة وعزم وحزم خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من التقدم والنماء بما يوفر الخير والرفاهية للمواطن الذي يلتف حول قيادته، ويتمسك ببيعته لولاة أمره. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد بويع ملكًا للمملكة في 3 ربيع الثاني من عام 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى منصبه كوزير للدفاع، وقبل ذلك كان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عامًا.