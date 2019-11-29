توجيهات عليا بإيقاف منح الأراضي السكنية في مدينة الرياض

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. علمت «عاجل» من مصادرها أنّه صدرت توجيهات عليا تقضي بإيقاف منح الأراضي السكنية في مدينة الرياض للمواطنين. وأضافت المصادر أنّه بالنسبة لمن سبق منحه أرضًا سكنية في المناطق التي تمّ إيقاف المنح فيها ولم يتم تخصيص منحته، فتنقل منحته إلى أي مكان آخر مسموح بالمنح فيه.

وبيّنت المصادر أن التوجيهات العليا وجهت لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي، بشأن ما ذكرته أمانة منطقة الرياض حيال الأوامر الصادرة بمنح أراضٍ سكنية في مدينة الرياض وعدم توافر أراضٍ حكومية تحت يد الأمانة صالحة للتخطيط داخل حدود حماية التنمية لمدينة الرياض .





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