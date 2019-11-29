الفرصة متاحة للمؤسسات.. أرامكو تجمع 166 مليار ريال مع انتهاء اكتتاب الأفراد

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، بصفتها مدير اكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب الأفراد مع نهايته نحو 4.91 مليون مكتَتِب بعدد 1.48 مليار سهم تتجاوز قيمتها 47.41 مليار ريال، بينما بلغت طلبات المستثمرين من المؤسسات 118.86 مليار ريال في الاثني عشر يوما الأولى من فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وجمعت أرامكو مع انتهاء اكتتاب الأفراد واستمرار المؤسسات 166 مليار ريال.

انتهت الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد أمس الخميس 28 نوفمبر، بينما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

وتخطط شركة النفط العملاقة التابعة للدولة لبيع حصة 1.5 %، أو ما يُعادل نحو ثلاثة ملايين سهم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وبسعر استرشادي بين 30-32 ريالًا للسهم، تبلغ قيمة الطرح ما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) والقيمة السوقية للشركة بين 1.6-1.7 تريليون دولار.

تجاوز شركة علي بابا

وسيكون هذا أكبر طرح عامّ أوليّ في العالم، إذا تجاوز 25 مليار دولار التي جمعتها شركة علي بابا الصينية في 2014.

Advertisements

وقالت سامبا: إن نحو 4.17 مليون من المستثمرين الأفراد اكتتبوا في 1.19 مليار سهم بحلول الثانية عشرة ظهر أمس الخميس، وضخّوا 6.13 مليار ريال فوق المبلغ المطلوب لتغطية كاملة.

تنوع موارد الاقتصاد

والطرح العامّ الأوليّ ركيزة أساسية في خطط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والتي تهدف إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وأرامكو هي جوهرة التاج للاقتصاد السعودي والشركة الأعلى ربحية في العالم.

والسعوديون حريصون على شراء الأسهم، ويسعى كثير منهم للاستثمار بالنيابة عمن يعيلونهم؛ لزيادة عدد الأسهم التي يمكنهم شراؤها.

سعر الأسهم للأفراد

وكشفت شركة أرامكو السعودية عن السعر الأوليّ لأسهمها بالنسبة للأفراد بين 20 و30 ريالًا سعوديًّا، ما يساوي تقريبًا 8 إلى 8.5 دولار أمريكي، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم التي تمَّ طرحها 46 مليار ريال سعوي، حوالي 1 مليار دولار مقابل القيمة الأولية للشركة، وهو يعتبر أكبر طرح في العالم.

وتهدف الشركة من عملية اكتتاب أرامكو، لبيع 0.5 % من أسهمها للمستثمرين الأفراد كحد أقصى، و1% بالنسبة للمؤسسات.