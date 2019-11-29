سامبا كابيتال: إعلان نتائج اكتتاب أرامكو.. اليوم الجمعة

تعلن شركة سامبا كابيتال مدير الاكتتاب في الطرح العامّ الأولي لأرامكو نتائج الاكتتاب النهائية اليوم الجمعة، حيث انتهت الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد أمس الخميس 28 نوفمبر، بينما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

وأعلنت «سامبا» أن اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض، بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال، ما يعادل (10.2 مليار دولار).

وتخطط شركة النفط العملاقة التابعة للدولة لبيع حصة 1.5 بالمئة، أو ما يُعادل حوالي ثلاثة ملايير سهم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وبسعر استرشادي بين 30-32 ريالًا للسهم، تبلغ قيمة الطرح ما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) والقيمة السوقية للشركة بين 1.6-1.7 تريليون دولار.

تجاوز شركة علي بابا

وسيكون هذا أكبر طرح عامّ أوليّ في العالم، إذا تجاوز 25 مليار دولار التي جمعتها شركة علي بابا الصينية في 2014.

وقالت سامبا: إن حوالي 4.17 مليون من المستثمرين الأفراد اكتتبوا في 1.19 مليار سهم بحلول الثانية عشرة ظهر أمس الخميس، وضخّوا 6.13 مليار ريال فوق المبلغ المطلوب لتغطية كاملة.

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تنوع موارد الاقتصاد

والطرح العامّ الأوليّ ركيزة أساسية في خطط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والتي تهدف إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وأرامكو هي جوهرة التاج للاقتصاد السعودي والشركة الأعلى ربحية في العالم.

والسعوديون حريصون على شراء الأسهم، ويسعى كثير منهم للاستثمار بالنيابة عمن يعيلونهم؛ لزيادة عدد الأسهم التي يمكنهم شراؤها.

سعر الأسهم للأفراد

وكشفت شركة أرامكو السعودية عن السعر الأوليّ لأسهمها بالنسبة للأفراد بين 20 و30 ريالًا سعوديًّا، ما يساوي تقريبًا 8 إلى 8.5 دولار أمريكي، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم التي تمَّ طرحها 46 مليار ريال سعوي، حوالي 1 مليار دولار مقابل القيمة الأولية للشركة، وهو يعتبر أكبر طرح في العالم.

وتهدف الشركة من عملية اكتتاب أرامكو، لبيع 0.5 % من أسهمها للمستثمرين الأفراد كحد أقصى، و1% بالنسبة للمؤسسات.