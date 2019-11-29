بالصور.. أمير الباحة يكرّم منقذ محتجزي سيل المخواة

كرّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمس (الخميس) بديوان الإمارة، المواطن عباس بن مشعل الزهراني ويرافقه اثنان من رجال الأمن قاما بمساعدته، وذلك لجهودهم البطولية في إنقاذ 3 محتجزين في سيل وادي نيرا بمحافظة المخواة.

وثمّن الأمير حسام الجهود التي قام بها المنقذ، مؤكدًا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه، أعرب المواطن عباس الزهراني عن اعتزازه بتكريم أمير المنطقة، مؤكدًا أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي، يحثّ عليه ديننا الإسلامي.