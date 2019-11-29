"الصحة" توقع عقدا لتحسين الخدمات في 50 مستشفى و200 مركز للرعاية

وقَعت شركة الخدمات المهنية العالمية «إرنست آند يونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» عقدًا لدعم وزارة الصحة السعودية، في ما يخص تحسين «برنامج أداء الصحة».

وبحسب تقرير لموقع «لينج بيسون نيوز»، ترجمته «عاجل»، فإن المشروع يهدف إلى تحسين الإبلاغ عن بيانات الأداء، وتطوير مهارات الموظفين في الصفوف الأمامية، فضلاً عن تحديد وتخطيط وتنفيذ مشاريع تحسين الأداء في 50 مستشفى، وأكثر من 200 مركز للرعاية الصحية الأولية، عبر المناطق الشمالية والشرقية من المملكة.

تفاصيل العقد

وأضاف التقرير: العقد عبارة عن شراكة مع شركة حلول الرعاية الصحية «فيتال هاب» (VitalHub)، التي تم اختيارها من قبل (إرنست آند يونغ) لتوفير معلومات الرعاية الصحية، باستخدام برنامج ( MCAP)؛ لدعم تحسين خدمات تقديم الرعاية الصحية.

وحسب التقرير، فقد تم اختيار «فيتال هاب» أيضًا لإجراء مراجعات ملاءمة المرضى التي تعرف باسم (PARs) ، وهي دراسة شاملة للعوامل التي تؤثر على رعاية المرضى، والمصممة لتحديد ما إذا كان يتم استخدام الموارد والخدمات على النحو الأمثل، في نطاق تنظيمي.

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مراجعات ملاءمة المرضى

وتستخدم مراجعات ملاءمة المرضى برنامج (MCAP ) الخاص بـ «فيتال هاب» لتحديد ما إذا كان قد تم قبول المريض أو استمر في البقاء في المستوى الصحيح من الرعاية لتلبية احتياجاته الطبية.

وفي تعليق له، قال الشريك في «إيرنست آند يونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: أندرو هاين : يعد برنامج أداء الصحة أحد الأمثلة العالمية الرائدة على تحسين الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن القدرة على التحليل السريري وحل (MCAP) رائع، وسوف يساعدنا نحن وعملائنا على تحديد فرص التحسين الحقيقي والسريع في تقديم الرعاية الصحية للسعودية.

و«أداء الصحة» عبارة عن برنامج لتحسين الرعاية الصحية، ويركز على تحقيق تحسن في الأداء السريري، والتشغيلي عبر النظام الصحي في السعودية.