السعودية اليوم / منظمة الايسيسكو تنظم دورة تدريبية لفائدة مدربين إعلاميين فلسطينيين



الرباط 03 ربيع الاخر 1441 ه موافق 30 نوفمبر 2019 م واس

تنظم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، بتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في الفترة ما بين 1 و5 ديسمبر المقبل في مدينة رام الله، دورة تدريبية لفائدة مدربين إعلاميين فلسطينيين.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر من مقرها بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى التعريف بالمفاهيم والتقنيات المتعلقة بالتدريب الإعلامي من أجل تلبية حاجيات الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال.

ويشارك في الدورة مدربون إعلاميون وأساتذة الإعلام في عدد من الجامعات الفلسطينية، ورؤساء ومديرو التحرير في عدد من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية .

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19:42ت م

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