

قلقيلية 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

قمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية, مما ادى الى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، وأطلقوا الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

// انتهى //

19:42ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العشرات بحالات اختناق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.