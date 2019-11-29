السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة



غزة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

استشهد اليوم, مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد رائد رفيق السرساوي متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال القصف الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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18:58ت م

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