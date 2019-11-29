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نصيحة من حماية المستهلك بشأن الجمعة البيضاء
يجب مقارنة الأسعار قبل الشراء
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت جمعية حماية المستهلك نصيحة هامة للمواطنين والمقيمين بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء.
وقالت حماية المستهلك في تغريدة لها عبر “تويتر”: “كن حذرًا فالعروض المجمعة مثل 1+1 مجانًا، لا تعني بالضرورة أنها أرخص من سعر الحبة مفردة، كما أنها قد تحفز لشراء أكثر مما يحتاجه الشخص”.
وتابعت: “خلك واعي واستفيد منها صح، ولا تنسى قارن الأسعار قبل الشراء”.
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