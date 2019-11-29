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2019-11-29 أمطار وبرد مع سيول على جازان الحالة تستمر حتى الحادية عشرة مساءً متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا وبيش و أبو عريش واحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة وضمد وفرسان فيفا وهروب تشمل الأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 ليلاً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. شارك الخبر







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