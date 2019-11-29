شكرا لقرائتكم يزيد الراجحي يُسجِّل أسرع توقيت في رالي الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت صباح اليوم، الجُمعة، المُنافسات الفعلية لرالي الرياض، الجولة الرابعة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019، حيث خاض المُتسابقون خلالها المرحلة الخاصة الثانية “الرماح”، وطولها 300 كيلومتر، غالبيتها من المسارات الرملية.

وواصل السائق يزيد بن مُحمَّد الراجحي (تويوتا) زخم أدائه القوي في البُطولة، إذ أنهى المرحلة في الصدارة، خلال 2:18:40 ساعَتَيْن، علمًا بأنه يتصدَّر الترتيب العام للرالي مُنذ البارحة، عندما سجَّل أسرع توقيت في المرحلة الاستعراضي الخاصة بالجُمهور.

وانطلقت مُنافسات اليوم في الساعة السادسة والنصف صباحًا، بمُشاركة أكثر من 90 مُشاركًا في مُختلف الفئات، تقدَّمهم الراجحي في سيارة تويوتا “هايلوكس”، شهدت المرحلة مُنافسات مُتقاربة وقوية إلى أن أنهاها الراجحي أولًا، وخلفه وصل السائق الفرنسي استيفان بيترهانسيل (ميني) ثانيًا، بفارق 46 ثانية، تلاه السعودي ياسر بن سعيدان، الذي فاجأ الجميع بالانتقال إلى سيارة “باغي”.

أبدى يزيد الراجحي سعادته بمُنافسات اليوم، حيث كان مُرتاحًا مع السيارة والمرحلة عُمومًا، حيث قال: “كانت المرحلة سهلة مُقارنةً مع بعض مراحل الجولات السابقة، وهذا ساعدنا في تسجيل أفضل زمن رغم المُنافسة القوية وضغط السائقين من خلفي”.

أما بيترهانسيل فقد كان سعيدًا بمرحلة اليوم وبخلوها من المشاكل، وأشار بأنه سيُحاول الضغط يوم غدٍ من أجل المُنافسة على الفوز بالرالي.

كما واصل السائق عيسى الدوسري أداءه الجيِّد بإنهائه المرحلة رابعًا، حيث يحتل الآن ذات المركز في الترتيب العام. وأكمل السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد) ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

وأنهى مُطير الشمري المرحلة سادسًا، وهو ما سمح له بالصعود للمركز السادس في الترتيب العام، علمًا بأنه بدأ اليوم من المركز الـ20، تلاه فارس المُشنا، وسامي الشمري والمشنا الشمري، وأكمل السائق خالد الرمالي ترتيب المراكز العشرة الأول.

وفي فئة الدرّاجات النارية، سجَّل الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم أسرع توقيت في هذه المرحلة، حيث أنهاها خلال ثلاث ساعات، أمام الإماراتِيان سُلطان ومُحمَّد البلوشي، وجميعهم يمتطون درّاحات “كاي تي أم”، علمًا بأن الغُنيم يتصدَّر الترتيب العام.

أما بالنسبة ليوم غد، السبت، سيخوض المُشاركون المرحلة الخاصة الأخيرة “الجنادرية”، وطولها 160 كيلومترًا، يغلب عليها المسارات الرملية مع مقاطع من المسارات الصخرية والأودية، يليها حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في منطقة موسم الدرعية الساعة السابعة مساء يوم السبت.

ويُقام رالي الرياض بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، السائق عبدالله باخَشَب، المُشرف العام للراليات في المملكة، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “إم بي سي” الإعلامية، و”العربية” للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

رالي الرياض 2019- الترتيب العام لفئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثانية (ترتيب غير رسمي):

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (إيرلندا)- تويوتا “هايلوكس”- 2:21:00 ساعَتَيْن

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02- ستيفان بيترهانسيل (فرنسا)- أندريا بيترهانسيل (ألمانيا)- ميني “جون كوبر ووركس باغي”- 2:21:54 ساعَتَيْن

03- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ أليكس كوزميتش (روسِّيا)- ميني “جون كوبر ووركس باغي”- 2:24:35 ساعَتَيْن

04- عيسى الدوسري (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا)- نيسّان “نافارا”- 2:29:47 ساعَتَيْن

05- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا)- فورد “أف 150 إيفو”- 2:34:22 ساعَتَيْن

06- مُطير الشمري (السعودية)/ هاني الشمري (السعودية)- نيسّان “تي 1”- 2:36:32 ساعَتَيْن

07- فارس المشنا (السعودية)/ موسى جهيريان (الأردن)– نيسّان “تي 1”- 2:41:52 ساعَتَيْن

08- سامي الشمري (السعودية)/ عبدالله الشمري (السعودية)- نيسّان “تي 1”- 2:44:09 ساعَتَيْن

09- المشنا الشمري (السعودية)/ مازن الشمري (السعودية)- نيسّان “تي 1”- 2:44:10 ساعَتَيْن

10- خالد الرمالي (السعودية)/ راضي الرمالي (السعودية)- نيسّان “تي 1”- 2:44:22 ساعَتَيْن

رالي الرياض 2019- الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الثانية (ترتيب غير رسمي):

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- مشعل الغُنيم (السعودية)- “كاي تي إم”- 3:04:03 ساعات

02- سُلطان البلوشي (الإمارات)- “كاي تي إم”- 3:05:32 ساعات

03- مُحمَّد البلوشي (الإمارات)- “كاي تي إم”- 3:06:23 ساعات

04- عبدالله الشَّطِّي (الكُويت)- “كاي تي إم”- 3:10:09 ساعات

05- عبدالله بن دخان (الإمارات)- ياماها- 3:11:26 ساعات

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