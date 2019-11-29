شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تنفي مسؤوليتها عن "الدخان الجديد": مجهول المصدر والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزارة أن هذا الدخان مجهول المصدر ولا يتضمن تاريخ صلاحية ويجب تحذير الأطفال منه .. وقالت أن مكافحته يجب أن تكون بالطرق العلمية.
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