شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تنفي مسؤوليتها عن "الدخان الجديد": مجهول المصدر والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة التجارة عدم مسؤوليتها عن الدخان الجديد " التبغ " المتداول فى الأسواق ، وقالت أنه مسؤولية و اختصاص وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء.

وأضافت الوزارة أن هذا الدخان مجهول المصدر ولا يتضمن تاريخ صلاحية ويجب تحذير الأطفال منه .. وقالت أن مكافحته يجب أن تكون بالطرق العلمية.