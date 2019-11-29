طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية

2019-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية، غدًا، على مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى السواحل منها، كذلك على منطقة جازان.

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كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وستكون الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة فيما ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

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