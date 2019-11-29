وزير الحرس يكرم مواطنة أنقذت فتاتين تعرضتا لحادث مروري

2019-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كرّم فريق التواصل الداخلي بوزارة الحرس الوطني، المواطنة منال الشيخ، بعد أن قامت بإسعاف فتاتين تعرضتا لحادث مروري أثناء ذهابها إلى العمل.

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وقدّم وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، مكافأة للمواطنة التي تعمل مساعد أبحاث أول في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، نظير عملها الإنساني في إسعاف الفتاتين، وتم نقلهما إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

من جهتها عبّرت منال عن سعادتها بالتكريم، وقدّمت شكرها للوزير على المبادرة الطيبة، التي تعد حافزًا ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل‎.

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