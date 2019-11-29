مبنى MBC في #دبي يتزين بصورة ولي العهد

2019-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تزيّن مبنى مجموعة قنوات MBC في دبي بصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الإمارات الشقيقة.

وترأس ولي العهد الجانب السعودي في اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي وشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات الاستراتيجية المهمة.



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