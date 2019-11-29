شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4.25 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 1439/2/26 وحتى نهاية أمس (الخميس) لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 4.253.791 مخالفاً.

وجاءت نتائج الحملات الأمنية كالتالي:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (4.253.791) مخالفاً، منهم 3.325.878 مخالفاً لنظام الإقامة، و653.674 مخالفاً لنظام العمل، و274.239 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

Advertisements

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 75.864 شخصاً، 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2945 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4690 شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1715 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1671 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 44 سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14.027 وافداً مخالفاً، منهم 12.757 رجُلاً، و1270 امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 587.312 مخالفاً، وإحالة 538.290 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 715.200 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1.069.966 مخالفاً.