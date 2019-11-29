شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحرس الملكي: في ذكرى البيعة الخامسة.. وصلت المملكة إلى أوج النهضة والتقدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الفريق الأول الركن/ سهيل بن صقر المطيري - رئيس الحرس الملكي

رفع رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وقال رئيس الحرس الملكي في كلمة له بهذه المناسبة:

تأتي هذه المناسبة الغالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء هذا الوطن المعطاء وهي ذكرى بيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة، حيث واصل مسيرة والده الملك عبدالعزيز حتى هذا العهد الميمون.

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وحينما نتكلم عن ملك الحزم والعزم فنحن نستعرض قصة بناء ومسيرة وطن، التي وصلت في عهده إلى أوج النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات اقتصادياً وإستراتيجياً ومحلياً وعالمياً.

وتعتبر كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين لأعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى خطاباً مفصلاً للسياسية الداخلية والخارجية، ليؤكد أن المملكة سائرة بعون الله في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بمساعدة ومتابعة عضيده سيدي ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتعد قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها السعودية بالرياض، تاريخية، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، ما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبهذه المناسبة الغالية مناسبة ذكرى البيعة أرفع التهاني لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين رعاه الله داعياً الله عز وجل أن يطيل في عمرهم ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه.

الفريق الأول الركن/ سهيل بن صقر المطيري - رئيس الحرس الملكي