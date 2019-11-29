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عدن - ياسمين التهامي - استفاق السعوديون فجر اليوم الجمعة على جريمة قتل بشعة، وقعت في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، راح ضحيتها شاب سعودي.

وذكرت صحيفة "سبق" المحلية، أن شابًّا سعوديًّا قتل في محافظة صبيا بمنطقة جازان، إثر تعرضه لطلقة سلاح صيد (ساكتون) اخترقت قلبه واستقرت في العمود الفقري.

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السعودية تستفيق فجر اليوم الجمعة على جريمة مروعة هزت المملكة



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وقالت مصادر طبية، إن الشاب القتيل في الثلاثينيات من العمر لقي مصرعه من جراء الطلقة وأودعت جثمانه في ثلاجة مستشفى صبيا العام لاستكمال الإجراءات النظامية.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الجريمة، فيما باشرت النيابة العامة إجراءاتها تجاه القضية.

وكانت محافظة صبيا، شهدت أول أمس الأربعاء، حادثة مفجعة، حيث عثر على امرأة مقتولة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها، بجوار ابنها، الذي يبلغ من العمر حوالى 6 سنوات وهو نائم.