نصت على محاسبة السائقين بنظام النقاط وسقوط المخالفات في حالة واحدة .. مصادر تكشف ملامح لائحة المرور...

كشفت مصادر عن بعض نصوص اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد الذي سيتم العمل به قريباً، مبينةً أن اللائحة أكدت سقوط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة دون تسديدها. وقالت المصادر إن اللائحة الجديدة حددت لكل سائق عدداً معيناً من النقاط بحسب خطورة المخالفة على أن تسجل في سجل المخالفات الخاصة به ويتم سحب الرخصة إذا وصل إلى 90 نقطة في 3 سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة.

وأضافت أنه يتم إلغاء النقاط المسجلة على السائق إذا مضت سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة مسجلة دون ارتكاب أي مخالفة جديدة، موضحةً أنه سيسمح لمن تسحب رخصته نهائياً بالتقدم لرخصة جديدة بعد عام. ولفتت إلى أن الشخص الذي يرتكب واحدة من مخالفات السرعة المفرطة والقيادة تحت تأثير المسكر وتجاوز الإشارة والتجاوز الخطر وعكس الاتجاه للمرة الثانية خلال عام واحد، سيكون معرّضاً لفرض المخالفة بحدها الأعلى، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة خلال نفس السنة يحال للمحكمة للنظر في سجنه مدة لا تتجاوز سنة.