بالصور: تعرف على الوجبات المدرسية التي كانت تقدم للطلاب في المملكة قبل 40 عاما

لا تزال التغذية المدرسية في المملكة عالقة في أذهان من عاصروها، على الرغم من مرور 40 عاماً على توقف برنامج التغذية. وحسب مصادر قال علي المبيريك صاحب متحف للمقتنيات الأثرية القديمة الخاصة بالتعليم قديماً: إن “وزارة التعليم قدمت وجبات التغذية المدرسية دعما وتشجيعا للعملية التعليمية”. لافتا إلى أن الوجبات المدرسية كانت توزع بالمجان بشكل يومي، عبر عربات تبريد وثلاجات كبيرة وضعت أمام المدارس.

وأشار إلى أنه تم البدء في توزيع الوجبات في العام الدراسي ١٣٩١/١٣٩٢ هجرية في خمس مناطق تعليمية، ثم توسع في التوزيع حتى اكتمال المناطق، مع اختلاف في المحتوى، وجودة ومتابعة عالية، وتوقف البرنامج عام 1400 هجرية. وقال المستشار التربوي عبدالله الدهاس، أن وزارة المعارف سابقاً، كانت تقوم بتوزيع وجبات الإفطار على الطلاب بحيث تعطي كل طالب وجبة متكاملة مجففة عبر برنامج التغذية المدرسية، وقتها كان مصروف طلبة المدارس عبارة عن قروش معدودة لا تصل إلى الريال، مبيناً أن الوجبة كانت تتكون من أجبان سويسرية وعصير برتقال وحليب وخبز، والبعض منها حلة الدجاج وحلة اللحم البقري والفول السوداني والكيك وبعض الأصناف.