“تعليم بيشة” تَنْعَى طالب مدرسة أبي موسى الأشعري.. وتفتح تحقيقاً

نعت إدارة التعليم بمحافظة بيشة اليوم الخميس أحد طلاب المرحلة المتوسطة بمدرسة أبى موسى الأشعري بمحافظة بلقرن، وذلك وفقاً للمتحدث الرسمي باسم تعليم المحافظة. وبيّنت الإدارة أن الطالب توفي أثناء حصة التربية البدنية؛ نتيجة تعلقه بعارضة مرمى ملعب الصالة الرياضية بالمدرسة، ومن ثم سقوطه وسقوط العارضة عليه ما أسفر عن وفاته نتيجة تعرّضه لإصابات بليغة في مؤخرة الرأس.
كما أوضحت أن والد الطالب يعمل قائداً لمدرسة ابنه المتوفى، والذي أكّد أن ما حصل لابنه قضاء وقدر، مشيرةً إلى أن مدير التعليم وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة. وأعربت إدارة تعليم بيشة عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة والهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب.
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