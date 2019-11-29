بالصور.. انهيار منزل ووفاة مواطن بشرائع مكة.. والدفاع المدني يوضح

تسبب انهيار مبنى، فجر اليوم الجمعة، بحي الشرائع بمكة المكرمة، في وفاة مواطن وتضرر 3 سيارات ومبنى مجاور للمنزل المنهار. وباشرت فرق الدفاع المدني الحالة مع الجهات المختصة.

مدني مكة يوضح التفاصيل

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف؛ إنه في تمام الساعة الخامسة والدقيقة العشرين من اليوم الجمعة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث انهيار لمنزل بحي الشرائع.

وأضاف المقدم الشريف أن الحادث كان انهيارًا للواجهتين الأمامية والجانبية للدور الأول من مبنى مكون من دورين، ناجمًا عن اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان «غاز الطبخ».

وفاة مواطن وتضرر سيارات

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن وفاة شخص كان بداخل المنزل، وتضرر مبنى مجاور بأضرار بسيطة، وتضرر 3 سيارات كانت متوقفة أمام المبنى موقع الحادث.

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وأشار المقدم الشريف إلى أن فريق التحقيق بالإدارة، باشر استكمال إجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين.

نصائح من الدفاع المدني

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة التأكد من سلامة تمديدات مواقد الغاز وفحصها وصيانتها دوريًّا.

كما أهابهم بالتأكد من إغلاق مصادر إشعال الغاز قبل ترك المنزل أو الذهاب للنوم، مع العمل على تركيب مانع لتسرب الغاز، وعند ملاحظة أي تسرب للغاز يجب تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب وإبعاد أي مصدر قابل للاشتعال من الموقع.