صور توثق التغذية المدرسية لطلاب السعودية قبل 40 عامًا

لا يزال برنامج التغذية بالمدارس عالقًا في أذهان الكثيرين ممن عاصروه، على الرغم من مرور نحو 40 عامًا على إلغائه.

صاحب متحف المقتنيات الأثرية القديمة الخاصة بالتعليم علي المبيريك، أوضح أنه بدأ توزيع الوجبات المدرسية في العام الدراسي (1391/1392 هـ) في 5 مناطق تعليمية، ثم توسع فيما بعد ليشمل جميع المناطق، مع اختلاف في محتوى الوجبات من منطقة إلى أخرى، وفقًا لـ«العربية».

برنامج التغذية توقف منذ 40 عامًا

وأشار المبيريك إلى أن برنامج التغذية المدرسية توقف في عام 1400 هـ، مضيفًا أن وزارة التعليم اهتمت بدعم مسيرة التعليم، وتشجيع الطلاب على الدراسة، فقدمت لهم وجبات التغذية المدرسية دعمًا وتشجيعًا للعملية التعليمية.

وأوضح صاحب متحف المقتنيات الأثرية القديمة الخاصة بالتعليم، أن الطلاب من جيل الثمانينيات والتسعينيات من القرن الهجري الماضي، يتذكرون أيام التغذية المدرسية، والأصناف التي كانت تحتويها، مضيفًا أنها كانت توزع مجانًا في كل يوم دراسي، عبر عربات تبريد وثلاجات كبيرة تم وضعها أمام المدارس.

لحوم ودجاج وعصائر وأجبان

من جانبه، قال المستشار التربوي عبدالله الدهاس، إن وزارة المعارف سابقًا، كانت توزع وجبات الإفطار على الطلاب بحيث تعطي كل طالب وجبة متكاملة مجففة عبر برنامج التغذية المدرسية.

وحول مكونات الوجبة المدرسية، أوضح الدهاس أنها كانت تتكون من أجبان سويسرية وعصير برتقال وحليب وخبز، وبعضها كان يحتوي على لحم أو دجاج وفول سوداني وكيك، إضافة إلى أصناف أخرى.

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الشورى يناقش نظام التغذية المدرسية

يذكر أن مجلس الشورى ناقش في يناير الماضي، مشروع مقترح نظام التغذية المدرسية، الذي تقدم به عضوا المجلس الدكتورة جواهر العنزي ومحمد العجلان.

وذكرت مصادر لـ«عاجل» أن النظام يهدف إلى الالتزام بسلوكيات وأدبيات التغذية السليمة، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من سلوك الطلبة، وتحسين صحتهم، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030 التي تدعو إلى تحسين جودة الحياة.

كما يهدف النظام إلى الحد من الأمراض المنتشرة، التي لها ارتباط مباشر بالعادات الغذائية الضارة، وكذلك تحقيق النمو السليم المتوازن، خاصةً في هذه المرحلة العمرية للطلبة.

توصية بوضع التمور في التغذية المدرسية

وفي يونيو الماضي، أوصت حكومة المملكة بتضمين التمور في برنامج التغذية المدرسية العالمي؛ لما لهذه الفاكهة من قيمة غذائية عالية؛ فقد أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن 9 تمرات يوميًّا تؤمن ما بين 10% و13% و20% من المقدار الغذائي الموصَى به من الطاقة والكربوهيدرات ومعدلات السكريات العديدة غير النشوية.