الراصد الحربي: موجة ماطرة يرافقها برد لمدة 3 أيام

توقّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، حالة ماطرة ترافقها موجة باردة تستمر لثلاثة أيام بدءًا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء القادم (4 : 6 ربيع الثاني 1441هـ).

وقال الراصد الجوي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الموجة الجديدة ستؤثر على السعودية الكويت واحتمال البحرين والإمارات.

وأضاف الراصد الحربي، أن الحالة في مجملها خفيفة مع بعض الغزارة في مواقع معينة.

ـ بحر العرب وأمطار المملكة

من جانبه، أشار خبير الأرصاد حسن كراني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إلى حالة من عدم الاستقرار في الأجواء.

وتابع كراني قائلًا: «إن الاضطراب المداري على بحر العرب، أعاد تموين أجواءنا بكمية كبيرة من بخار الماء وساعد في عودة عدم الاستقرار، مع استمراره لمنتصف الأسبوع القادم، وفرصة أمطار على الغربية وجنوبًا حتى جازان، والوسطى وجنوبها وجنوب غربها، والقطاع الشرقي، والشمالية الشرقية، مع نشاط للرياح وتدهور للرؤية».

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ـ أمطار رعدية ورياح نشطة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة- استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتدّ إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كذلك على مناطق؛ القصيم، والشرقية والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

ـ حالة البحر الأحمر والخليج العربي

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.