في رقم قياسي جديد.. «ساما» تعلن عن نمو القروض العقارية إلى 21 ألف قرض جديد في أكتوبر الماضي

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم، عن استمرار النمو القياسي في عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2019م؛ إذ سجلت نموًّا بنسبة 250% بنحو 21 ألفًا و765 عقدًا في أكتوبر 2019م بزيادة تجاوزت 15 ألف عقد، مقابل 3 آلاف و406 عقود في شهر أكتوبر 2018م.

كما نما حجم التمويل في أكتوبر 2019م بنسبة 172% على أساس سنوي بقيمة 9.3 مليار ريال، مقابل نحو 3 مليارات ريال في أكتوبر 2018م بزيادة بأكثر من 5.8 مليار ريال. وسجلت القروض السكنية الجديدة في شهر أكتوبر 2019م نموًّا بنحو 30% مقارنة بشهر سبتمبر 2019م في حجم التمويل.

وسجلت القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي؛ إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني للأفراد منذ بداية عام 2019م حتى نهاية أكتوبر 135 ألفًا و368 عقدًا بإجمالي تمويل تجاوز 60 مليار ريال، محققًا نموًّا بأكثر من 263% في عدد العقود مقارنةً بالفترة المناظرة من العام الماضي 2018م، الذي سجل توقيع 37 ألفًا و301 عقد جديد، ونموًّا بنحو 170% في التمويل، والذي بلغ 22,334 مليار خلال الأشهر المناظرة من 2018م.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، فيما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، كما استحوذت الفيلات السكنية في شهر أكتوبر على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 7,499 مليار ريال؛ أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1.2 مليار ريال، وجاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 627 مليون ريال.

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كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية، شكلت في شهر أكتوبر 2019م قرابة 91% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19 ألفًا و723 عقدًا، وبقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار ريال، أي نحو 87% من قيمة التمويلات خلال أكتوبر 2019.

وكانت الإحصاءات الرسمية للمؤسسة قد بيَّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م، بلغت 50 ألفًا و496 عقدًا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م بلغت قرابة 30 ألفًا و833 عقدًا بقيمة 21,025 مليار ريال. أما 2016م فقد شهد توقيع 22 ألفًا و259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17,096 مليار ريال.