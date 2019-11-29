السعودية اليوم / اختتام المرحلة الخامسة من برنامج "أتقن" بالكلية التقنية بمحافظة حقل



تبوك 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

اختتم فرع الكلية التقنية بالمحافظة أول أمس, المرحلة الخامسة من برنامج " أتقن" المجتمعي، بتخريج 81 متدرباً، بحضور محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري وعدد من ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية، وذلك بمقر الكلية بمدينة حقل.

وأوضح المهندس المطيري أن برنامج "أتقن" من المبادرات المجتمعية التي تركز على المجالات التقنية والمهنية، هدفها تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني من خلال تقديم دورات قصيرة لأفراد المجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030, مشيراً إلى أن جميع البرامج لامست حاجات أفراد المجتمع وأكسبتهم المعارف والمهارات التي تعزز من امكانياتهم.

وأضاف ‏أن جميع الذين أكملوا هذه البرامج من شرائح المجتمع حصلوا على شهادات من إدارة خدمة المجتمع ‏والتدريب المستمر بالمؤسسة, معرباً عن شكرة للمحافظ على الدعم والتوجيه المستمر الذي تجده الكلية في كافة برامجها التي تنفذها بالمحافظة.

وفي ختام الحفل كرّم المحافظ الخريصي، الخريجين ورجال الأعمال الداعمين للبرنامج.

// انتهى //

16:03ت م

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