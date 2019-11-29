السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف



الطائف 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت الهدا والشفا ومعشي ومسرة والشرفية والقيم والحلقة والطائف الجديد وسوق عكاظ والحوية.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:02ت م

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