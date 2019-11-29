السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعلن الجدول الزمني لانتخابات طوائف المهن ونوابهم



المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة الجدول الزمني لمواعيد انتخاب رؤساء المهن ونوابهم لعدد من طوائف المهن والشروط الواجب توفرها لكل من يقدم نفسه للانتخاب رئيساً أو نائب للرئيس , وتحديد مواعيد استقبال أوراق المرشحين.

وحددت الأمانة توقيت موعد الانتخاب للمرشحين لطائفة مهنة بائعي الحطب والفحم يوم الأحد الموافق 18 /4/ 1441هـ وطائفة مهنة الصرافين يوم الأثنين الموافق 19 /4/ 1441هـ وطائفة مهنة المعدات الثقيلة يوم الثلاثاء 20 /4/ 1441هـ وطائفة مهنة محلات النيون يوم الأربعاء 21 /4/ 1441هـ , وطائفة مهنة ناسخي المفاتيح يوم الخميس 22 /4/ 1441هـ , فيما حددت موعد انتخاب المرشحين لطائفة محلات الدراجات النارية يوم الأحد الموافق 25 /4/ 1441هـ.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدنية المنورة للخدمات عبدالله بن محمد آل طالع أن آخر موعد لتقديم أوراق المرشحين لرئاسة المهن ونوابهم يوم الخميس 15 ربيع الأخر 1441هـ ، مبيناً الاشتراطات المتعلقة بمن يرغب الترشح رئيسا أو نائبا للطائفة على أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون مشهود له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك وإرفاق صحيفة سوابق جنائية.

كما يشترط أن يقدم ما يثبت بأنه مقيم إقامة دائمة في المدينة المنورة (من العمدة) وممارساً للمهنة لمدة لا تقل عن سنة وإحضار ما يثبت ذلك من جهات حكومية (البلدية /التجارة ) وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وإحضار ما يثبت ذلك ويكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة سارية المفعول وأن لا يزيد عمرة خمسة وستين عاماً ولا يقل عن ثلاثين عاماً وأن لا يكون موظفاً وأن يكون لائقا طبيا وعدم توكيل الغير وأن يقدم ما يثبت خلوة من العيوب الصحية التي تعيق عملة ( يرفق تقرير طبي ) وأن يحضر معه ما يثبت خلوه من العيوب الصحية التي تعيق عمله مرفقاً تقرير طبي وأن يكون حاصل على ترخيص بمزاولة المهنة سارية المفعول ، واذا كان الناخب مريض فعلية أن يحضر ما يثبت ذلك من أحد المستشفيات واذا كان الناخب لدية حالة أمنية فعلية أن يحضر ما يثبت ذلك وإن كان مسافرا يلزم عليه احضار ما يثبت ذلك وأن يحضر معه كافة الأوراق الثبوتية من صورة بطاقة الأحوال ورخصة محل سارية المفعول مع الأصول.

وأضاف آل طالع أن من مهام رئيس الطائفة ونائبة أن يكون لدية القدرة على تمثيل أفراد حرفته لدى الجهات الرسمية وأن يقوم بإبلاغ أي تعليمات توجه له من قبل الجهات الحكومية لإفراد حرفته وأن يكون لدية القدرة على مراقبة أفراد حرفته والإبلاغ عن من يلجأ إلى الخداع أو الغش من أصحاب الحرفة وأن يكون رقيبا على أفراد حرفته حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من الأمانة أو من الجهات الرسمية الأخرى.

// انتهى //

15:35ت م

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