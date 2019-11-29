شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو.. مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح والان نبدء بالتفاصيل

قتل 3 أشخاص على الأقل، في هجوم شنه مسلحون مجهولون في مقاطعة لوروم شمالي بوركينا فاسو.

وأفادت " وكالة الأنباء البوركينية " أن الهجوم وقع في قرية بونا، على بعد حوالي 10 كيلومترات شرقي تيتاو، حاضرة المقاطعة.

وكانت وزارة الدفاع البوركينية قد أعلنت في وقت سابق إلحاق 500 جندي "في شكل استثنائي" بالقوات المسلحة، التي تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية أخيراً.