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بوركينا فاسو.. مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح

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قتل 3 أشخاص على الأقل، في هجوم شنه مسلحون مجهولون في مقاطعة لوروم شمالي بوركينا فاسو.

وأفادت " وكالة الأنباء البوركينية " أن الهجوم وقع في قرية بونا، على بعد حوالي 10 كيلومترات شرقي تيتاو، حاضرة المقاطعة.

وكانت وزارة الدفاع البوركينية قد أعلنت في وقت سابق إلحاق 500 جندي "في شكل استثنائي" بالقوات المسلحة، التي تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية أخيراً.

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