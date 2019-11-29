شكرا لقرائتكم خبر عن ١١٦ مشروعاً تنموياً بـ ٢.٨ مليار ريال خلال 4 سنوات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ١١٦ مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من ٢،٨ مليار ريال، خلال الأربع سنوات الماضية, وذلك في جميع محافظات ومدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، حيث أن نسب الإنجاز قد تجاوزت الـ ٩٠% في المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً.

ونوه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, بالاهتمام والدعم المتواصل الذي تحظى به المنطقة الشرقية ومناطق ومدن المملكة كافة من القيادة الرشيدة في تعزيز الجانب التطويري للخدمات البلدية وتطوير مشاريع التنمية بما يخدم المواطن بشكل أمثل، حيث أن خدمة المواطن تُعد من أولويات اهتمامات القيادة الرشيدة، لذا كان لتوجيهاتها الحكيمة بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية المقدمة للمواطن والمقيم واستثمار بنود الميزانية فيما خصصت له من مشاريع تنموية مختلفة، الأثر الكبير في حرص أمانة المنطقة الشرقية وسعيها المتواصل في اتخاذ الآليات ووضع الخطط والدراسات الاستباقية لتنفيذ أو استكمال مشاريعها التطويرية.

وأكد الجبير أن هذه المشاريع تضمنت إعادة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسة، وتنمية وتطوير المخططات والأحياء السكنية، وإنشاء ميادين وتحسين تقاطعات الجسور، وإنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات، وحدائق وممرات مشاة وساحات، وإنشاء مباني ومرافق بلدية، ومراكز حضارية، ومحطات تصريف مياه الأمطار، وساحات وممرات بلدية، وسفلتة طرق وإنارة، وأسواق مركزية للحوم والخضار، واستكمال مشروعات تحسين وتجميل مداخل، وتنفيذ وسائل سلامة مرورية، وتسمية وترقيم شوارع، وتنمية مخططات، وردم وتسوية مخططات، وأسواق شعبية، وطرق رئيسة، وحدائق عامة، ومشروعات آبار وتمديد شبكات، ومشاريع التخلص من النفايات، وتطوير شوارع وميادين.

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وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل من خلال برامجها وخططها الاستراتيجية على تطوير مدن الحاضرة، وخاصة المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية، منها برامج تطوير المخططات السكنية غير المُنماة في مدن حاضرة الدمام، لفك الاختناقات، سواء كانت سكانية أو مرورية، بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لتزويد هذه المخططات بالبنى التحتية قبل عملية التطوير، إضافة إلى استمرار مشاريع التنمية وتطوير التقاطعات وإنشاء الجسور والأنفاق وإنشاء الواجهات البحرية.

وأبان المهندس الجبير أن هذه المشروعات التنموية الحديثة، وما صاحبها من موازنة ضخمة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، ومتابعة ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية.

ولفت الانتباه إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة، بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة، التي جرى تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشاريع