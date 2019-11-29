شكرا لقرائتكم خبر عن لا يمكن السفر لدول الخليج ببطاقة الأحوال في هذه الحالة! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تشدد وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، على ضرورة المحافظة على بطاقة الهوية الوطنية وعدم تعريضها للتلف بأي شكل من أشكاله، إذ يترتب عليها إثبات هوية المواطن والمواطنة في جميع الجهات الحكومية، كما أنها تحفظ حقوقه، باعتبارها وثيقة رسمية مهمة.

وعرّفت «الأحوال المدنية» تلف «بطاقة الأحوال» بأنه: «ما يغير بياناتها أو يخفيها كالقطع واختفاء الأرقام والبيانات».

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وحول ذلك، تفاعلت «الأحوال المدنية» مع استفسار أحد المغردين حول إمكانية السفر لإحدى دول مجلس التعاون، مفيداً بأن الشريحة المدمجة مع «بطاقة الأحوال» في الخلف مفقودة، ليأتي رد «الأحوال» بأن ذلك «لا يمكن»، مطالبة في هذه الحالة بسرعة إصدار بطاقة «بدل تالف».

وأوضحت «الأحوال المدنية» أنه لإصدار «بدل تالف» للهوية الوطنية يتم حجز موعد إلكتروني واتباع الإجراءات المطلوبة، مفيدة بأنه يتم احتساب غرامة عند إصدار «بدل تالف» للمرة الثانية ومقدارها 100 ريال.

يذكر أن «الجوازات السعودية» أوضحت أنه يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية، على أن لا تقل صلاحية سريان الهوية عن ثلاثة أشهر، دون الحاجة لتصريح سفر لمن بلغ الـ21 عاماً فأكثر.