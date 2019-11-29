السعودية اليوم / محافظ حقل يلتقي مدير السعودية اليوم التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك



تبوك 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

التقى محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي بمكتبة بالمحافظة أول أمس، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري يرافقه مشرف الكلية التقنية بالمحافظة المهندس عبدالله العاتي، الذي أطلع المحافظ على البرامج التدريبية والتخصصات الموجودة والبرامج المجتمعية التي يقدمها فرع الكلية التقنية بالمحافظة والمبادرات التي يتطلعون بها مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد المحافظ بجهود الكلية التقنية بالمحافظة من خلال تقديمها للعديد من الأنشطة والبرامج المختلفة لتدريب الشباب السعودي في المجالات التقنية, وتطوير مهارات أفراد المجتمع في المجالات المهنية والتقنية من خلال برنامج "أتقن" والهادف لتحقيق المسؤولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع.

من جانبه أعرب المهندس فهد المطيري, عن شكرة للمحافظ على حسن الاستقبال وعلى الدعم والتوجيه المستمر الذي تجده الكلية في كافة برامجها التي تنفذها بالمحافظة.

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15:12ت م

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