السعودية اليوم / مدني العاصمة المقدسة يباشر انهيار منزل بحي الشرائع في مكة



مكة المكرمة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وقوع حادث انهيار منزل بحي الشرائع في مكة مكون من دورين.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف أنه ورد بلاغ عن وقوع حادث انهيار الواجهة الأمامية والجانبية للدور الأول من منزل مكون من دورين ناجم عن حدوث اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان (غاز الطبخ).

وبين أنه نجم عن الحادث وفاة شخص كان بداخل المنزل وتضرر مبنى مجاور بأضرار بسيطة و/ ٣ / سيارات كانت متوقفة أمام المبنى موقع الحادث، مشيراً إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين.

وأهاب بضرورة التأكد من سلامة تمديدات مواقد الغاز، بصورة دورية وفحصها وصيانتها بصورة دورية والتأكد من إغلاق مصادر إشعال الغاز قبل ترك المنزل أو الذهاب للنوم مع العمل علي تركيب مانع تسرب للغاز، مشيراً إلى أنه عند ملاحظة أي تسرب للغاز يجب تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب وإبعاد أي مصدر قابل للاشتعال من الموقع، راجيا من الله السلامة للجميع.

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15:05ت م

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