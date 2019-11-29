السعودية اليوم / وكيل جامعة الأمير سطام بوادي الدواسر يجتمع بمديري الإدارات بالوكالة



وادي الدواسر 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

عقد وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع في محافظة وادي الدواسر المكلف الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري أمس, اجتماعاً مع مديري الإدارات بالوكالة في مكتبه.

وأثنى الخضيري في بداية الاجتماع على الجهود التي تُبذل في جميع كليات وإدارات الوكالة، مؤكداً أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، داعياً إلى المزيد من الإخلاص في أداء الواجبات المكلفين بها مما يمكنهم بعون من الله وتوفيقه من أداء مهامهم على الوجه الأكمل في ظل دعم ومؤازرة حكومتنا الرشيدة.

وأشار إلى أن أبناء هذه البلاد المباركة على قدر من المسؤولية ولله الحمد في كل ما يسند إليهم، وأنهم يعملون بإخلاص وتفانٍ انطلاقاً من واجبهم الوطني وحرصهم الشديد على أداء المسؤوليات التي أوكلت لهم، وحرصهم على التطوير وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية.

وأوضح الخضيري أنه يعقد مثل تلك الاجتماعات واللقاءات لحرصه على شحذ همم الجميع والارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل والتعرف على احتياجات الإدارات والوقوف على كل ما يسهم في نجاح العمل بالجامعة، مبيناً أن وكالة الجامعة للفروع تعمل باستمرار على تطوير العمل والأداء بما يتواكب مع الحراك التطويري الذي تشهده الجامعة.

// انتهى //

14:46ت م

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