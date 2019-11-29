السعودية | إطلاق النسخة الثالثة من مسَرِّعة “مسك 500” لتمكين المشاريع الواعدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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أعلن مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” إطلاق النسخة الثالثة من مسَرِّعة “مسك 500” لتقديم خدمات الدعم والمساندة لمشاريع الأعمال الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار جهوده لدعم المشاريع الريادية وتمكين شباب الأعمال من أخذ زمام المبادرة.

وتعقد النسخة الثالثة من مسَرِّعة “مسك 500” بتنظيم من مبادرة “مسك الابتكار”، التي يرعاها مركز المبادرات في مؤسسة “مسك الخيرية” وتُعنَى بتحفيز قطاع الأعمال الناشئة وتمكين رواد الأعمال، وبشراكة استراتيجية مع “500 ستارت أبز” أفضل شركات رأس المال الجريء المقيمة في وادي السيليكون والمتخصصة في دعم المشاريع الواعدة خلال المراحل الأولى من عمرها.

وتنطوي النسخة الثالثة من مسَرِّعة “مسك 500” على برنامج دعم متكامل لرواد الأعمال، تحت إشراف نخبة من الموجهين والخبراء الدوليين، ويتضمن سلسلة من ورشات العمل والدورات التدريبية التي سيعمل في ظلها خبراء البرنامج جنباً إلى جنب رواد الأعمال على اكتشاف مكامن القوة وعناصر النجاح في مشاريعهم، والعمل على إنمائها وتقويتها وتجاوز الصعوبات والعوائق التي قد تواجههم خلال مرحلة إطلاق المشروع.

كما تحصل المشاريع المنخرطة في مسَرِّعة “مسك 500” على تمويل قدره 187 ألف ريال، على أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، وعلى رأسها امتلاكه فريق عمل مؤهلاً لإدارة المشروع، ومنتَجاً في مجال التقنية أو مجالات أخرى مرتبطة به جاهزاً للعرض أو تم عرضه في الأسواق.

وللالتحاق بالنسخة الثالثة من المسَرِّعة، لا بد أن يكون المشروع الريادي مقيماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المرحلة التحضيرية أو المرحلة الأولى من عمره، كما على مُلّاك المشاريع المشاركة الكاملة في جميع فعاليات وأنشطة البرنامج.

ويأتي إطلاق النسخة الثالثة من “مسك 500” في أعقاب النجاح الذي حققته النسخة الثانية من المسَرِّعة في دعم 19 شركة ناشئة من عدة دول، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين والأردن مصر، وفي عدة قطاعات اقتصادية منها التوظيف، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، وتخطيط الموارد المؤسسية، والأطعمة، والأزياء وغيرها.

كما أسهم الدعم المقدم في الدورة الأولى من المسَرِّعة في تعزيز احترافية رواد تلك المشاريع، وتمكينهم من مضاعفة إيراداتهم الشهرية بنسبة تصل إلى 400 %، وإيجاد وظائف تجاوزت 50 وظيفة، وتوسيع نطاق مشاريعهم الاستثمارية في أسواق المنطقة.

وتعمل مبادرة “مسك الابتكار” على رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل، والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، بهدف تحويل مبادرات الأعمال إلى مشاريع ناجحة، ودعم الأفكار الخلّاقة بما يسهم في إيجاد الوظائف ورفع نسبة مشاركة ريادة الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.

ودعا مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية رواد الأعمال الراغبين في الالتحاق بالدورة الثالثة من “مسك 500” إلى تقديم طلبات الالتحاق عبر الرابط التالي: www.misk.500.co، وذلك قبل نهاية يوم السبت 7 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441.