وقف ضخ المياه في 5 أحياء بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، وقف ضخ المياه بشكل جزئي في بعض أحياء مكة المكرمة، حتى 2019/12/3.

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وأشارت الشركة إلى أن سبب وقف الضخ يعود إلى تنفيذ مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق المدينة المنورة، مؤكدة جاهزيتها في محطات التعبئة لدعم الأحياء بالصهاريج، وفي مركز الاتصال لتلبية الطلبات، مقدرة لساكني الأحياء المتضررة تفهمهم.

وكشفت أن الأحياء المتأثرة هي: أبو مراغ، النوارية الشرقية والغربية، مخطط زهرة العمرة، منطقة سوق الشوام.