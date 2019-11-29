رئيس هيئة الأركان السعودية يزور #بنغلاديش

2019-11-29

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق أول فياض بن حامد الرويلي، إن المملكة ستكون دائمًا بجانب بنغلاديش بشأن قضية الروهينجا.

وبحسب صحيفة دكا تريبيون، قال الرويلي، خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، في مقر إقامتها في غانا بابان، في دكا أمس الخميس: ستواصل المملكة تقديم الدعم لبنغلاديش بشأن قضية الروهنجيا، مشيدًا في كلمته بالخطوات التي اتخذتها بنغلاديش لمكافحة الإرهاب.

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وذكر السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، إحسان الكريم، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن الرويلي يقدر دور بنغلاديش في قضية الروهينجا، مضيفًا أنه أشاد بالتعاون بين القوات المسلحة السعودية والبنغلاديشية، وقال إنه يجري تعزيزه يومًا بعد يوم.

المملكة راعية السلام:

وقالت رئيسة الوزراء، إن النزاعات الأخوية بين الأمة المسلمة يجب حلها من خلال المناقشات والمفاوضات، وفي إشارة إلى تعزيز التعاون بين المملكة وبنغلاديش، قالت إن المملكة راعية السلام في الوطن الإسلامي والعربي، ولها مكانة خاصة في قلوب شعب بنغلاديش.

وقالت الشيخة حسينة، إن التعاون بين القوات المسلحة السعودية والبنغلاديشية، كان متعدد الأبعاد للتدريب والإمداد بالمواد، وخاصة الدعم المقدم لتطوير مختلف مؤسسات التدريب التابعة للقوات المسلحة البنغلاديشية.

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