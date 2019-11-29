- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم رئيس هيئة الأركان السعودية يزور #بنغلاديش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئيس هيئة الأركان السعودية يزور #بنغلاديش
أكد أن السعودية راعية السلام
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق أول فياض بن حامد الرويلي، إن المملكة ستكون دائمًا بجانب بنغلاديش بشأن قضية الروهينجا.
وبحسب صحيفة دكا تريبيون، قال الرويلي، خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، في مقر إقامتها في غانا بابان، في دكا أمس الخميس: ستواصل المملكة تقديم الدعم لبنغلاديش بشأن قضية الروهنجيا، مشيدًا في كلمته بالخطوات التي اتخذتها بنغلاديش لمكافحة الإرهاب.
وذكر السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، إحسان الكريم، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن الرويلي يقدر دور بنغلاديش في قضية الروهينجا، مضيفًا أنه أشاد بالتعاون بين القوات المسلحة السعودية والبنغلاديشية، وقال إنه يجري تعزيزه يومًا بعد يوم.
المملكة راعية السلام:
وقالت رئيسة الوزراء، إن النزاعات الأخوية بين الأمة المسلمة يجب حلها من خلال المناقشات والمفاوضات، وفي إشارة إلى تعزيز التعاون بين المملكة وبنغلاديش، قالت إن المملكة راعية السلام في الوطن الإسلامي والعربي، ولها مكانة خاصة في قلوب شعب بنغلاديش.
وقالت الشيخة حسينة، إن التعاون بين القوات المسلحة السعودية والبنغلاديشية، كان متعدد الأبعاد للتدريب والإمداد بالمواد، وخاصة الدعم المقدم لتطوير مختلف مؤسسات التدريب التابعة للقوات المسلحة البنغلاديشية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان السعودية يزور #بنغلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.