- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. أمن الطرق : 4 أسباب وراء الحوادث القاتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. أمن الطرق : 4 أسباب وراء الحوادث القاتلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا أمن الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة محذرًا من الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المميتة.
واستعرض أمن الطرق في مقطع توعوي آلاف المركبات التي تسببت في حوادث على طرق المملكة معلقًا عليها بأن “حياتك مسؤولية”.
وقال أمن الطرق إن الانشغال بالهاتف الجوال، والقيادة المتهورة والتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة تأتي ضمن أول أسباب الحوادث في المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أمن الطرق : 4 أسباب وراء الحوادث القاتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.