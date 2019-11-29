شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: إيقاف الضخ عن بعض أحياء مكة.. لهذا السبب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت شركة المياه الوطنية، توقف ضخ المياه بشكل جزئي في بعض أحياء مكة المكرمة، موضحة أن توقف الضخ سيستمر حتى 2019/12/3.
وأشارت «المياه الوطنية» اليوم (الجمعة) إلى أن سبب وقف الضخ يعود إلى تنفيذ مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق المدينة المنورة، مؤكدة جاهزيتها في محطات التعبئة لدعم الأحياء بالصهاريج، وفي مركز الاتصال لتلبية الطلبات، مقدرة لساكني الأحياء المتضررة تفهمهم.
وكشفت أن الأحياء المتأثرة هي: أبو مراغ، النوارية الشرقية والغربية، مخطط زهرة العمرة، منطقة سوق الشوام.
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