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عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة السعودية الرياض، مذبحة مروعة على طريق عام بحق طالبات جامعيات، تعرضن للدهس لحظة خروجهن من بوابات الجامعة.

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع "تويتر"، حادث دهس مروع لطالبات بجامعة الإمام السعودية، أمام بوابات الجامعة الواقعة على امتداد طريق عثمان بن عفان شمال الرياض.

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مذبحة مروعة في العاصمة السعودية الرياض بحق طالبات جامعيات (فيديو لأصحاب القلوب القوية)



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وأبان المقطع المتداول على نطاق واسع ضمن هاشتاغ "#حادث_دهس_طالبات_جامعة_الإمام" فتيات ملقيات على الأرض بعد صدمهم بالسيارة ولا يعرف إذا كن مصابات أم أصبحن جثث تنتظر الإسعاف لحملها.

وتصدر الهاشتاغ قائمة الوسوم الأكثر تداولًا بتويتر السعودية، ودونت مئات التغريدات المتضامنة مع الطالبات كما وجه النشطاء انتقادات واسعة للحكومة لعدم وجود كوبري مشاة أمام هذه الجامعة العريقة.

وأكد مغردون، أن هذا الحادث ليس الأول حيث تكرر الأمر أكثر من مرة، مؤكدين أن الطريق المحاذي لجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض "قسم الطالبات"، تحول إلى مصيدة لدهس الطالبات أثناء خروجهن من الجامعة.

ويضطر العديد من الفتيات إلى عبور الطريق السريع للوصول للجهة الأخرى التي تضم كلية طب تابعة للجامعة ومطاعم ومقاهٍ ومراكز تسوق، ولا يمكن الوصول إليها إلا بقطع الطريق المكتظ بالمركبات التي تسير بسرعات عالية.

وتصدر الهاشتاغ قائمة الوسوم الأكثر تداولًا بتويتر السعودية، ودونت مئات التغريدات المتضامنة مع الطالبات كما وجه النشطاء انتقادات واسعة للحكومة لعدم وجود كوبري مشاة أمام هذه الجامعة العريقة.

وأكد مغردون، أن هذا الحادث ليس الأول حيث تكرر الأمر أكثر من مرة، مؤكدين أن الطريق المحاذي لجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض "قسم الطالبات"، تحول إلى مصيدة لدهس الطالبات أثناء خروجهن من الجامعة.

ويضطر العديد من الفتيات إلى عبور الطريق السريع للوصول للجهة الأخرى التي تضم كلية طب تابعة للجامعة ومطاعم ومقاهٍ ومراكز تسوق، ولا يمكن الوصول إليها إلا بقطع الطريق المكتظ بالمركبات التي تسير بسرعات عالية.