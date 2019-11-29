السعودية اليوم / دورتان تدريبيتان بجامعة نجران



‏نجران 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم والآداب شطر الطالبات، أمس دورتين تدريبيتين لطالبات الكلية بعنوان " فن الخطابة" و "السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية". وذلك بمقر الكلية.

وتناولت الدورة الأولى مفهوم الخطابة في اللغة والاصطلاح، وأسس الخطابة، وكذلك تاريخ الخطابة عند العرب والغرب، وأنواع الخطابة وآدابها، كما تناولت الدورة الثانية، شرحاً مفصلاً عن كيفية كتابة السيرة الذاتية، والهدف من كتابتها ومواصفاتها، وكذلك أشكالها، وشرح مهارات اجتياز المقابلة الشخصية، وكيفية الاستعداد لها، إلى جانب الأسئلة الأكثر شيوعاً في المقابلات، وأخطاء شائعة في المقابلات الشخصية.

// انتهى //

13:45ت م

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