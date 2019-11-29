السعودية اليوم / مهارات التعامل مع الصفوف الأولية برنامج بتعليم نجران



نجران 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

نظمت إدارة التدريب التربوي بتعليم نجران، أمس برنامج "مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية"، ضمن مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة بحضور 18 متدربة، وذلك بمقر الإدارة.

وتضمن البرنامج كيفية تنمية مهارات المتدربات في التعامل مع طلاب الصفوف الأولية بما يضمن تحسين نواتج التعلم، وأهمية دراسة خصائصهم وتوظيف معرفة مبادئ النمو في التعامل الإيجابي معهم في غرفة الصف ومفاهيم وقوانين النمو لطالبات الصفوف الأولية، ومهارات تعاملية وتقنية في بناء الشخصية الطلابية الإيجابية.

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13:11ت م

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