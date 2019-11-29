السعودية اليوم / "هيئة المهندسين" توقّع مذكرة تفاهم مع "جامعة الجوف" لإثراء العمل وتبادل الخبرات



الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

وقّع الأمين العام للهيئة

وأوضح المهندس الشمري، رغبة الهيئة والجامعة في إيجاد علاقة تعاون، تهدف إلى إقامة دورات تدريبية بمنطقة الجوف، واعتماد جميع المهندسين والفنيين من طلاب وخريجين كليات الهندسة لديها، بعد إتمام إجراءات الاعتماد المهني، بالإضافة إلى دعم المؤتمرات والفعاليات، واستفادة المهندسين والفنيين المعتمدين بما تقدمه الهيئة من برامج وأنشطة وفعاليات، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقواعد والإجراءات ذات العلاقة.

ونوّه الشمري بأن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع جامعة الجوف على إعداد برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لطلاب وخريجين كلية الهندسة، وفق سياسات التدريب، والاستفادة من المرافق الموجودة في الجامعة، والاستثمار في التعليم الهندسي.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين، تقيم العديد من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية للطلبة وحديثي التخرج، لرفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية، بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين، باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، لتمكنهم من ممارسة المهنة بفاعلية.// انتهى //

13:08ت م

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الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسوقّع الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، ومعالي مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون البناء للصالح العام، لإثراء العمل بالجانب المهني والعلمي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يحقق الأهداف المنشودة.وأوضح المهندس الشمري، رغبة الهيئة والجامعة في إيجاد علاقة تعاون، تهدف إلى إقامة دورات تدريبية بمنطقة الجوف، واعتماد جميع المهندسين والفنيين من طلاب وخريجين كليات الهندسة لديها، بعد إتمام إجراءات الاعتماد المهني، بالإضافة إلى دعم المؤتمرات والفعاليات، واستفادة المهندسين والفنيين المعتمدين بما تقدمه الهيئة من برامج وأنشطة وفعاليات، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقواعد والإجراءات ذات العلاقة.ونوّه الشمري بأن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع جامعة الجوف على إعداد برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لطلاب وخريجين كلية الهندسة، وفق سياسات التدريب، والاستفادة من المرافق الموجودة في الجامعة، والاستثمار في التعليم الهندسي.يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين، تقيم العديد من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية للطلبة وحديثي التخرج، لرفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية، بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين، باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، لتمكنهم من ممارسة المهنة بفاعلية.// انتهى //13:08ت م0055

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