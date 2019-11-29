السعودية اليوم / سفير المملكة لدى غانا يقيم حفل عشاء لنظيره الكويتي بمناسبة تعيينه سفيرًا لدولة الكويت



اكرا 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، حفل عشاء لسفير دولة الكويت المعين حديثًا لدى جمهورية غانا محمد بن عبدالله الخالدي، في العاصمة الغانية أكرا.

حضر المناسبة مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الغانية، وعدد من سفراء الدول الخليجية والعربية المعتمدين لدى غانا.

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12:57ت م

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