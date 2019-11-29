وعي الأفراد يعكس الطلب المضاعف على سهم أرامكو

2019-11-29

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ ” متابعات الخليج 365 ” إن اكتتاب الأفراد على أسهم أرامكو قد شهد إقبالًا كبيرًا استطاعت معه الشركة أن تغطي الطرح بفائض كبير.

وأكد أن الوعي الاقتصادي لدى الأفراد مهّد الطريق نحو معرفة الأهمية الاستثمارية في أسهم الشركة وعوائدها المتوقعة كونها من أضخم الشركات العملاقة في العالم وتمتلك القدرات البشرية والإنتاجية التي تتعاظم معها الأرباح المجزية.

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وبيّن الجبيري أن أرامكو السعودية استطاعت تغطية الاكتتاب للأفراد حتى منتصف يوم أمس الخميس بما نسبته أكثر من ١١٩٪؜ بانضمام ٤٠٠ ألف مكتتب جديد وبإجمالي عدد أسهم بلغت ١.١٩ مليار سهم أي ما قيمتهما ٣٨.١ مليار ريال.

وتابع : أرامكو السعودية واحدة من أكبر الشركات العالمية العملاقة والتي تتراوح قيمتها ما بين 1.5 إلى 1.7 تريليون دولار ومعروف بأنها حجر الزاوية الأهم في تاريخ الاقتصاد السعودي وهي ضمن أحد أهم الملفات الاقتصادية في خطط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله.

وأشار إلى أن هذه الرسملة الأكبر في العالم تعكس في حقيقة الأمر نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي أكدت في ذات السياق إلى الاستدامة الاقتصادية ورفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كما أن إمكانات أرامكو فرصة استثمارية مميزة عطفًا على قوتها السوقية وأصولها وأرباحها ومواردها البشرية ذات الكفاءة العالية والاحترافية المهنية في كافة أعمالها المختلفة وفي المقابل نجد أن السوق المالية السعودية اليوم تشتمل على مهنية عالية وكفاءة عالية في إدارة عمليات الطرح والتداول وفق أحدث المعايير الدولية والكفاءة التشغيلية والأعمال الرقابية المتكاملة.

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