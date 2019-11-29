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2019-11-29 انفجار مروع .. وفاة شخص بمكة بسبب تسرب الغاز تضرر منزل مجاور وثلاث مركبات متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة توفي شخص في مكة المكرمة بعد انفجار منزل بسبب تسرب الغاز. Advertisements وقال الدفاع المدني في بيان له : يباشر مدني العاصمة المقدسة حادث اشتعال لحظي لتسرب غاز في الدور الأول من مبنى مكوّن من دورين بحي الشرائع. وأضاف : نتج عن الانفجار وفاة شخص وتسبب بانهيار للواجهة الأمامية والجانبية للمبنى وتضرر محدود لمنزل مجاور و3 سيارات كانت متوقفة أمام المبنى. شارك الخبر







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