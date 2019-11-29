رموز سرية خفية لا يعرفها مستخدمو هواتف سامسونغ

2019-11-29

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

الرموز السرية، هي سلسلة رقمية محددة تبدأ بـ * وينتهي بـ #؛ تُستخدم للتحقق من كفاءة عمل شيء معين في الهاتف، في الماضي كانت حكرًا على موظفي الشركة، الآن يمكنك اكتشاف أخطاء الجهاز دون الحاجة إلى تكلفة أخذه إلى مركز خدمات، ومع إصدار إصدارات Android OS الجديدة مثل KitKat و Lollipop وغيرها، توقفت العديد من الرموز عن العمل على العديد من هواتف Android الذكية، كما عطلت سامسونغ بعض الرموز، لكن الأكواد التالية تعمل في جميع هواتف سامسونغ الذكية.

يمكن استخدام هذه الرموز السرية، للوصول إلى العديد من قوائم الخدمات المخفية والخيارات المفيدة في هاتفك المحمول لاختبار الجهاز وخواصه ومعرفة تاريخ تشغيله، وغيرها من العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام التي لا تتوفر عمومًا في إعدادات الهاتف، اعرفها لتبقَ دائمًا على اطلاع بمدى كفاءة الجهاز:

1- #06#*

عرض رقم IMEI، ويعني الهوية الدولية لمعدات الهاتف، وهو عبارة عن 15 رقمًا تسلسليًا فريدًا لكل هاتف، مثل بصمة الإصبع، وينبغي ألا تُظهر أو تشارك رقم IMEI الخاص بجهازك مع أي شخص.

2- #07#*

يقيس كمية طاقة تردد الراديو التي يمتصها الجسم عند استخدام الهاتف، حدود التعرض الآمن لطاقة التردد اللاسلكي، تبلغ 1.6 واط لكل كيلوغرام، أي هاتف ذكي عند أو أقل من مستويات SAR هذا، آمن للاستخدام، وهذه وظيفة الكود السابق.

3- *#0#*

هذا رمز خدمة مثير للاهتمام ومفيد لهواتف سامسونغ، يسمح لك هذا الرمز باختبار شاشة LCD والعديد من الأجزاء الأخرى من هاتفك المحمول، وتستخدمها العديد من متاجر الصيانة لاختبار الأجهزة.

يمكنك اختبار الألوان، والاهتزاز، والكاميرا، وشاشة اللمس، ومكبرات الصوت وأجهزة الاستشعار الأخرى على هاتفك المحمول بمساعدة هذا الرمز.

4- #1111#*

يمكن استخدام هذا الرمز لمعرفة إصدار البرنامج أو البرنامج الثابت، المثبت في هاتفك المحمول.

5- #2222#*

يمكن استخدام هذا الرمز لمعرفة إصدار الأجهزة بهاتفك المحمول.

6- # 1234 #*

لمعرفة إصدار هاتفك.

7- #7353#*

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هذا رمز مفيد آخر يساعدك في اختبار أشياء مختلفة من هاتفك المحمول مثل الصوت والاهتزاز والكاميرا والبلوتوث والعديد من أجهزة الاستشعار.

8- #0011#*

يعرض هذا الرمز معلومات حالة شبكة GSM الخاصة بك.

9- #0228#*

يمكن استخدام هذا الرمز لمعرفة حالة البطارية مثل مستوى البطارية والجهد ودرجة الحرارة وما إلى ذلك.

10- *#*

للتأكد من صحة عمل الشاشة.

11- #0673#*

اختبار الصوت.

12- * # * #7780 # * # *

إعادة ضبط المصنع.

13- *#*#1472365#*#*

إعدادات اختبار الملاحة GPS.

14- #44336#*

معلومات إصدار نظام التشغيل، السوفت وير.

15- #9090#*

يسمح لك هذا الرمز بالتحكم في خيارات التشخيص المختلفة.

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