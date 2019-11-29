هل يعلم الأب باستخراج الأم «سجل الأسرة»؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن مميزات «سجل الأسرة» إثبات صلة الأم بالأبناء، كما أنه يمكنها من مراجعة أي جهة تطلب إثباتا للأبناء، ويمكنها من المطالبة بحقوق أبنائها.
وأشارت «الأحوال المدنية» إلى أن المستفيدات من «سجل الأسرة» هن: كل أم سعودية تحمل هوية وطنية لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها، إذ إن وجود بطاقة هوية وطنية شرط لاستخراجه.
ووفقا لما أفادت به «الأحوال المدنية» تجاوباً مع استفسار مغردة في «تويتر»، فإن الأب لا يعلم بإصدار الأم «سجل الأسرة» لأبنائها ولا يتم إخطاره أو إعلامه بذلك، كما أن الأب لا يمكنه امتلاك نسخة أخرى من «سجل الأسرة»، إذ يتم استخراجه مرة واحدة فقط عند تقدم الأم للحصول عليه.
وفي وقت سابق، كشفت «الأحوال المدنية» أنه لا يمكن لزوجة المواطن غير السعودية، وكذلك المواطنة السعودية زوجة الأجنبي المقيم، استخراج «سجل الأسرة».
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